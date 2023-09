US Open: Muchova folgt Gauff ins Halbfinale

French-Open-Finalistin Karolina Muchova hat das Halbfinale der US Open erreicht. Die Tschechin setzte sich gegen Sorana Cirstea (33) aus Rumänien mit 6:0, 6:3 durch und zog somit bereits zum zweiten Mal in dieser Saison in die Runde der besten Vier bei einem Grand-Slam-Turnier ein. Dort trifft Muchova nun auf die 19 Jahre alte Lokalmatadorin Coco Gauff.