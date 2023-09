US Open: Sabalenka von Sprung an Spitze beflügelt - „Es ist unglaublich, verrückt"

Aryna Sabalenka fühlt sich bei den US Open von ihrem bevorstehenden Sprung an die Spitze der Weltrangliste beflügelt.

Sabalenka, die in diesem Jahr in Melbourne ihren ersten Grand-Slam-Titel feierte, löst nach dem Turnier in New York die Polin Iga Swiatek ab, die dann 75 Wochen lang an der Spitze stand. Swiatek war im Achtelfinale an ihrer Angstgegnerin Jelena Ostapenko gescheitert.