Australian Open 2024 live im TV und Stream: Stolpert Djokovic in Runde drei?

Tag sechs bei den Australian Open: Die dritte Runde steht an! Mit Novak Djokovic kämpft am Freitag unter anderem ein Superstar um den Einzug ins Achtelfinale. Der an Position eins gesetzte Serbe trifft auf den Argentinier Tomas Martin Etcheverry. Der 24-Jährige ist die Nummer 32 der Weltrangliste.