Australian Open live im TV und Stream: Deutsches Talent hofft auf Sensation

Die Australian Open gehen los - und zum Auftakt steht gleich ein deutsches Talent im Fokus. Für die 18 Jahre alte Grand-Slam-Debütantin Ella Seidel wird es am Sonntag ernst, wenn ihr im Flutlicht von Melbourne Titelverteidigerin Aryna Sabalenka gegenübersteht. Die Nightsession beginnt um 9 Uhr deutscher Zeit, Seidels Premiere wird gegen 11 Uhr ( LIVETICKER ) erwartet.

Nach drei starken Auftritten in der Qualifikation rückt die unbekümmerte Hamburgerin beim ersten Major-Turnier des Jahres plötzlich ins Rampenlicht, gegen die Weltranglistenzweite aus Belarus darf sie sich in der Night-Session auf der größten Bühne beweisen. „Ich hätte lieber ein Los gehabt, wo sie noch ein bis zwei Runden hätte weiterkommen können. Denn sie ist wirklich gut drauf“, sagte Rittner dem SID .

Australian Open: Spielplan am Sonntag mit deutscher Beteiligung

Die deutschen Tennisstars Alexander Zverev und Angelique Kerber müssen sich bei den Australian derweil Open gedulden und steigen erst am Dienstag in das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres ein. Das geht aus den Ansetzungen der ersten zwei Spieltage in Melbourne hervor.