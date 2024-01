Becker vor Australian Open: Sterne stehen gut für Zverev

Boris Becker zählt Alexander Zverev bei den bevorstehenden Australian Open zu den Titelanwärtern. „Ich glaube, die Sterne stehen sehr gut für ihn und man kann ihn zum engeren Favoritenkreis zählen in Melbourne“, sagte Becker bei einem Pressegespräch des TV-Senders Eurosport .

Alles andere als Zverevs Einzug in die zweite Turnierwoche "minimum" würde ihn überraschen, fügte der sechsmalige Grand-Slam-Sieger an. Man müsse abwarten, wie die Auslosung ausfalle und wer der mögliche erste gesetzte Gegner im Turnier sei. "Aber ich glaube, dass wir einen sehr starken Sascha Zverev in Melbourne sehen", sagte Becker.