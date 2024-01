Djokovic bereit für Titelverteidigung: "Mein Lieblingsplatz"

Grand-Slam-Rekordsieger Novak Djokovic (36) hat seine Handgelenksverletzung auskuriert und zeigt sich bereit für die Titelverteidigung bei den Australian Open. Sein größter Konkurrent in Melbourne? "Ich selbst", sagte der Serbe am Samstag. Djokovic strebt beim ersten Major-Turnier des Jahres seinen insgesamt elften Triumph an, in den letzten fünf Jahren gewann er viermal den Titel.