Australian Open: Djokovic bemitleidet demontierten Gegner - "War auch hart für mich"

„Es war hart für ihn“, mutmaßte der Superstar: „Aber es war auch hart für mich, nicht an den Triple-Bagel zu denken.“ Im Branchenjargon ist „Triple-Bagel“ das Wort für einen 6:0-6:0-6:0-Sieg - in Anspielung auf das Gebäck, das wie die Zahl Null ein Loch in der Mitte hat: „Die Spannung im dritten Satz war so groß, ob er ein Spiel gewinnt oder nicht.“

Novak Djokovic demontiert Mannarino fast völlig

Mannarino wendete den Super-GAU am Ende ab, 6:0, 6:0, 6:3 hieß es am Ende aus der Sicht von Djokovic. Es war trotzdem eine eindrucksvollen Machtdemonstration, mit der Djokovic ins Viertelfinale stürmte. Der Serbe kommt bei seiner Mission Titelverteidigung Down Under immer besser in Schwung, nachdem er die Virusinfektion überstanden hat, die sein Spiel in den ersten Runden noch deutlich beeinträchtigt hatte.