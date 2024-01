Doppel: Hanfmann/Koepfer verpassen Endspiel von Melbourne

Das deutsche Tennis-Doppel Yannick Hanfmann und Dominik Koepfer hat das Finale der Australian Open knapp verpasst. Das Duo unterlag den Italienern Simone Bolelli und Andrea Vavassori am Donnerstag erst im Match-Tiebreak des dritten Satzes mit 3:6, 6:3, 6:7 (5:10) und musste den Traum vom ersten Gran-Slam-Endspiel vorerst aufgeben.

Zauberschlag von Hanfmann

Trotz nur wenig gemeinsamer Doppel-Erfahrung hatten sich Hanfmann und Koepfer in Melbourne über weite Strecken perfekt abgestimmt präsentiert. Zudem gelang Hanfmann einer der Schläge des Turniers: Am Netz stehend parierte er einen Volley aus kurzer Distanz in dem der Karlsruher im Wegdrehen den Ball hinter dem Rücken traf und im Spiel hielt - Koepfer vollendete kurz darauf mit einem Rückhandpassierball kurzcross den Punkt.