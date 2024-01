Gauff souverän weiter - Aus für Vondrousova

US-Open-Champion Coco Gauff ist souverän in die zweite Runde der Australian Open eingezogen. Die 19-Jährige besiegte in ihrem Auftaktmacht in Melbourne die Slowakin Anna Karolina Schmiedlova 6:3, 6:0 und bestätigte ihre bestechende Frühform. Zum Jahresstart hatte Gauff überzeugend ihren Titel beim WTA-Turnier in Auckland verteidigt.