Kerber vor Australian Open: "Weiterhin ein Kaltstart"

Angelique Kerber macht sich bei ihrer Rückkehr auf die Grand-Slam-Bühne nicht zu viel Druck. "Es ist weiterhin ein kompletter Kaltstart für mich", sagte die frühere Weltranglistenerste am Freitag in Melbourne: "Mir fehlt definitiv noch die Matchpraxis. Deswegen weiß ich, dass ich noch geduldig sein muss - egal, was hier passiert."