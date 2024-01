"Kopfüber dranhängen": Djokovic scherzt über berühmten Baum

Tennis-Superstar Novak Djokovic will seinem verletzten Kontrahenten Nick Kyrgios den berühmten Baum im Botanischen Garten von Melbourne zeigen, dem er sich seit 15 Jahren eng verbunden fühlt - und hat dem Australier dazu gleich den entscheidenden Tipp für eine erfolgreiche Rückkehr gegeben.

"Was du tun musst, ist, deine Schuhe ausziehen, den Baum am höchsten Punkt erklimmen und kopfüber an einem der höchsten Äste für 33 Minuten und drei Sekunden hängen. Dann wirst du einen Grand Slam gewinnen", sagte Djokovic lachend im On-Court-Interview nach seinem Halbfinaleinzug bei den Australian Open.