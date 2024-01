Medwedew hält Kurs: In vier Sätzen ins Viertelfinale

Der zweimalige Finalist Daniil Medwedew ist ohne große Probleme ins Viertelfinale der Australian Open eingezogen. Der Weltranglistendritte aus Russland untermauerte am Montag seine Titel-Ambitionen in Melbourne und besiegte den Portugiesen Nuno Borges in rund drei Stunden Spielzeit mit 6:3, 7:6 (7:4), 5:7, 6:1.