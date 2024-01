Tennis! Revanche geglückt: Sabalenka erneut im Endspiel

Aryna Sabalenka schloss erleichtert die Augen und verteilte Handküsse ins Publikum: Mit einer starken Vorstellung hat die Belarussin erneut das Finale der Australian Open erreicht und ihre vermeintlich stärkste Widersacherin Coco Gauff ausgeschaltet. Sabalenka besiegte die US-Amerikanerin am Donnerstag in einer hochklassigen Partie mit 7:6 (7:2), 6:4 und nahm Revanche für das verlorene US-Open-Finale im September.

Am Samstag kämpft die Weltranglistenzweite gegen die ukrainische Qualifikantin Dajana Jastremska oder die Chinesin Zheng Qinwen um die erfolgreiche Titelverteidigung in Melbourne. "Ich habe mich nur auf mich selbst fokussiert. Danke für die großartige Unterstützung, das fühlt sich an wie zu Hause", sagte Sabalenka.