Tennis, Australian Open: Swiatek mit Sensations-Aus - historischer Triumph für Noskova

Das ist eine echte Sensation! Die Weltranglistenerste Iga Swiatek ist bei den Australian Open überraschend schon in der dritten Runde ausgeschieden.

Die 22 Jahre alte Polin unterlag der jungen Tschechin Linda Noskova am Samstag in der Rod Laver Arena trotz Satz-Führung mit 6:4, 3:6, 4:6 und muss in Melbourne weiter auf ihren ersten Triumph warten.