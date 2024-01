Zverev-Gala beschert Eurosport gute TV-Quote

Der Gala-Auftritt von Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev im Viertelfinale der Australian Open hat Eurosport eine gute Quote beschert. Durchschnittlich 528.000 Zuschauer sahen am Mittwoch den Vier-Satz-Sieg des Hamburgers gegen den Weltranglistenzweiten Carlos Alcaraz aus Spanien bei Eurosport 1 im Free-TV, der Marktanteil lag bei 6,3 Prozent. In der Spitze schauten 716.000 Menschen zu.