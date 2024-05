Kracher gegen Nadal: Becker sieht Zverev als Favorit

Tennis-Ikone Boris Becker sieht Olympiasieger Alexander Zverev in dessen Kracher-Duell mit Sandplatzkönig Rafael Nadal zum Auftakt der French Open in der Favoritenrolle. „Ich glaube, es ist eine Chance für Sascha, da weiterzumachen, wo er 2022 bei seiner Verletzung aufgehört hat. Klar, er tritt gegen den 14-maligen Champion von Roland Garros an, aber Nadal ist nicht mehr derselbe wie noch vor zwei Jahren“, sagte Becker vor dem am Sonntag beginnenden Major-Turnier im Interview mit Eurosport.