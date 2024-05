Nadal: "Wenn es das letzte Mal war, habe ich es genossen"

Vor dem Grand-Slam-Turnier hatte Nadal, der 14. Mal an der Seine triumphieren konnte, offen gelassen, ob er 2025 noch einmal Tennis in Roland Garros spielen wird. Und endgültig sorgte der Mallorquiner auch am Montag nach dem 3:6, 6:7 (5:7), 3:6 nicht für Klarheit. "Ich hoffe, Euch wiederzusehen", sagte der 37-Jährige auf dem Court Philippe Chatrier zu den Fans, "aber ich weiß es nicht."

Er selbst sei durch "harte zwei Jahre gegangen wegen der Verletzungen", es sei schwierig für ihn, zu reden. "Meine Gefühle sind schwer in Worte zu fassen. Es ist so besonders, die Liebe der Menschen an dem Ort zu spüren, der mir selbst am meisten bedeutet." Wie es für ihn weitergehen wird, ließ Nadal offen. "Vielleicht sage ich in zwei Monaten, dass es das war. Ich hoffe, dass ich bei Olympia auf den Platz hier zurückkehre."