Zverev vor Prozessauftakt gelassen: "Glaube an die Wahrheit"

In Roland Garros spielt Alexander Zverev (27) um seinen ersten Grand-Slam-Titel, in Berlin beginnt der Prozess gegen den Tennisstar aus Hamburg. Das könne er ausblenden, behauptete Zverev am Freitag in Paris, das sei „überhaupt nicht“ in seinem Kopf. „Am Ende des Tages glaube ich an das deutsche System und an die Wahrheit. Ich weiß, was ich getan habe und was ich nicht getan habe“, sagte er: „Ich glaube, dass keine Chance besteht, dass ich diesen Prozess verliere.“