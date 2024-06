Wimbledon-Hammer? Djokovic spricht über Comeback

Novak Djokovic hat noch nicht endgültig über seinen Start beim am Montag kommender Woche beginnenden Rasen-Grand-Slam in Wimbledon entschieden. „Ich werde nur spielen, wenn ich in der Lage bin, weit zu kommen und um den Titel zu kämpfen“, sagte der 37 Jahre alte Serbe der BBC: „Ich bin nicht hier, um nur ein paar Runden zu bestreiten. Nur wenn ich weiß, dass ich am Maximum oder nahe dran spielen kann, werde ich spielen.“