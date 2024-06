Verletzter Djokovic gibt auf - Sinner neue Nummer eins

Titelverteidiger Djokovic, der durch den Rückzug auch Platz eins in der Weltrangliste an Jannik Sinner aus Italien verliert, hatte sich während seines Fünfsatz-Marathons gegen den Argentinier Francisco Cerundolo nach offiziellen Angaben einen Riss des Meniskus zugezogen. Die Verletzung gefährdet auch Djokovic' Teilnahme an den All England Championships in Wimbledon (ab 1. Juli).