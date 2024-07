Wieder kein Viertelfinale: Zverev unterliegt Fritz

Alexander Zverev hat den erstmaligen Viertelfinaleinzug in Wimbledon verpasst. Der 27 Jahre alte Olympiasieger aus Hamburg gab im Achtelfinale gegen den US-Amerikaner Taylor Fritz am Montag eine 2:0-Satzführung noch aus der Hand und unterlag 6:4, 7:6 (7:4), 4:6, 6:7 (3:7), 3:6.

Auch in den Jahren 2017 und 2021 hatte die deutsche Nummer eins die Runde der letzten 16 erreicht und war dann ausgeschieden. In diesem Jahr wollte Zverev mehr, konnte im ersten Match nach der Knieblessur seine Überlegenheit der ersten beiden Sätze aber nicht über die gesamte Matchdauer halten.

Statt des Weltranglistenvierten spielt nun Fritz, die Nummer 13 der Setzliste, gegen den Italiener Lorenzo Musetti um den Einzug ins Halbfinale. Musetti setzte sich in vier Sätzen gegen den Franzosen Giovanni Mpetshi Perricard durch.

Zverev stand bei den US Open 2020 und zuletzt bei den French Open im Finale, in Melbourne erreichte er zweimal das Halbfinale. Trotz starker Leistungen in den ersten drei Runden bleibt Wimbledon für ihn das schwächste Majorevent.