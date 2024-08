Als dritte Deutsche: Lys in New York ausgeschieden

Qualifikantin Eva Lys (22) hat den Sprung in die zweite Runde der US Open knapp verpasst. Die Hamburgerin unterlag am Dienstag der Tschechin Marie Bouzkova trotz einer Leistungssteigerung mit 2:6, 6:1, 5:7 und schied in diesem Jahr zum dritten Mal in Folge bei einem Grand Slam in der ersten Runde aus. Im Vorjahr hatte die 22-Jährige in New York noch ihre Auftakthürde überstanden.