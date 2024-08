US-Open: Swiatek dominiert - Blitzsieg in 65 Minuten!

SID 29.08.2024 • 21:32 Uhr Die Polin jagt ihren sechsten Grand-Slam-Titel. Am Donnerstag hatte sie es eilig.

Die Weltranglistenerste Iga Swiatek (23) hat auf der Jagd nach ihrem zweiten US-Open-Titel im Eiltempo die dritte Runde erreicht. Die Polin ließ der japanischen Qualifikantin Ena Shibahara am Donnerstag beim 6:0, 6:1 in nur 65 Minuten keine Chance und präsentierte sich in starker Verfassung.

{ "placeholderType": "MREC" }

Nächste Gegnerin wartet

In der Runde der letzten 32 trifft die Turniersiegerin von 2022 auf die an Position 25 gesetzte Russin Anastassija Pawljutschenkowa oder Elisabetta Cocciaretto aus Italien. "Ich bin sehr glücklich mit allem. Ich habe den Rhythmus viel besser gefühlt", sagte Swiatek, die in New York nach durchwachsenen Wochen ihren insgesamt sechsten Grand-Slam-Titel anpeilt.

Rückblick auf vergangene Turniere

Die viermalige French-Open-Siegerin hatte bei den Olympischen Spielen in Paris als klare Goldfavoritin "nur" Bronze gewonnen und bei der Generalprobe in Cincinnati in der Vorwoche im Halbfinale gegen ihre Rivalin Aryna Sabalenka verloren. Im Vorjahr war sie in Flushing Meadows im Achtelfinale ausgeschieden.

Schneller Sieg für Paolini