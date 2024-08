US Open: Deutsche reagiert auf Hass-Enthüllungen von Garcia

Hass und Hetze in den Sozialen Netzwerken will Jule Niemeier keinen Platz geben. „Ich persönlich habe meine Kommentarfunktion komplett ausgestellt - weil ich mir sage: Wenn ich es vermeiden kann, die Nachrichten zu lesen, dann mache ich das“, sagte die Tennis-Hoffnungsträgerin nach ihrem Zweitrundensieg bei den US Open in New York.

Das Thema war im Big Apple aufgekommen, nachdem die Französin Caroline Garcia (30) nach ihrer Erstrunden-Niederlage in Flushing Meadows üble Hassnachrichten gegen sich öffentlich gemacht hatte. In den Nachrichten wurde unter anderem ihrer Mutter der Tod gewünscht. Garcia betonte in ihrem Post auch Sorgen um junge Spielerinnen, die mit Online-Hass konfrontiert werden.

Französin Garcia macht auf Thema aufmerksam

"Danke für diese Stimme", schrieb die Weltranglistenerste Iga Swiatek auf X zu der Veröffentlichung von Garcia. Niemeier, die in New York bisher auftrumpft und in der dritten Runde auf die chinesische Olympiasiegerin Qinwen Zheng trifft, will Hass im Netz erst "gar nicht die Plattform" geben. Und doch hatte sie selbst nach ihrem Erstrundensieg in New York komische Kommentare auf Instagram registriert, was ihr "ein bisschen die Freude an dem Ganzen" nehme, so die 25 Jahre alte Dortmunderin.