"Verwöhnt": Becker mit Klartext zu Sinner

Tennis-Legende Boris Becker hat sich vor Jannik Sinners erstem Auftritt bei den US Open in New York zu dessen positiven Dopingtest geäußert. „Wir waren alle nicht dabei und können nur erahnen, was da los ist. Aber Novak Djokovic hatte es angesprochen, dass nicht alle Spieler gleichbehandelt werden“, sagte Becker bei sportdeutschland.tv und ordnete den Fall ein.