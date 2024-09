US-Open: Badosa stürmt ins Viertelfinale – trifft auf Gauff oder Navarro

Die Spanierin Paula Badosa hat als erste Spielerin das Viertelfinale der US Open erreicht. Die 26-Jährige, die in New York geboren wurde, besiegte die Chinesin Wang Yafan am Sonntag im Louis Armstrong Stadium nach starker Vorstellung mit 6:1, 6:2 und zog erst zum zweiten Mal in ihrer Karriere in die Runde der letzten Acht bei einem Grand Slam ein. In Flushing Meadows war sie zuvor nie über die zweite Runde hinausgekommen.