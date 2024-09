US-Open: Krawietz/Pütz im Finale – Erster Grand-Slam-Titel?

Kevin Krawietz und Tim Pütz stehen bei den US Open vor dem großen Coup: Das Doppel aus Coburg und Frankfurt am Main hat in New York das Finale erreicht. Das an Position 10 gesetzte Team schlug im Halbfinale die French-Open-Sieger Marcelo Arevalo/Mate Pavic (El Salvador/Kroatien) 6:3, 6:7 (9:11), 6:4. "Am Ende haben wir unsere Köpfe ausgeschaltet und einfach weitergespielt", sagte Pütz.