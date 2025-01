Gegen Oldie Monfils: Altmaier verpasst dritte Runde

Keine Chance gegen den Routinier: Daniel Altmaier hat die dritte Runde der Australian Open verpasst. Gegen den französischen Altmeister Gael Monfils (38) verlor der 26-Jährige am Donnerstag glatt mit 5:7, 3:6, 6:7 (3:7).

Nach 2:19 Stunden verwandelte Monfils, der sich im Herbst seiner Karriere in bestechender Form präsentiert, seinen zweiten Matchball. Für Altmaier, der mit dem Erreichen der zweiten Runde bereits sein bestes Melbourne-Ergebnis eingefahren hatte, platzte hingegen der Traum von der Überraschung. Nach dem Aus des Weltranglisten-101. ist von den deutschen Männern nur noch Alexander Zverev im Turnier verblieben.

Monfils schreibt Erfolgsgeschichte fort

Publikumsliebling Monfils schrieb derweil seine Erfolgsgeschichte im Jahr 2025 fort. Vor Beginn der Wettbewerbe in Melbourne hatte er in Auckland beim 13. Turniersieg seiner Karriere Historisches erreicht - er löste Roger Federer als ältester Turniersieger auf der ATP-Tour ab, die es in der heutigen Form seit 1990 gibt.