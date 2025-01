Koepfer durch: Acht Deutsche in Melbourne im Hauptfeld

In der ersten Runde der Australian Open gehen voraussichtlich acht deutsche Tennisprofis an den Start. Dominik Koepfer schaffte es als einziger Deutscher über die Qualifikation ins Hauptfeld, der Furtwangener schlug im entscheidenden Match den Australier Blake Ellis mit 7:5, 7:5 und komplettierte damit wohl das Aufgebot des Deutschen Tennis-Bundes (DTB) in Melbourne. Koepfer trifft in der ersten Runde auf Jordan Thompson aus Australien, die Nummer 27 der Setzliste.