Melbourne: Struff und Köpfer raus in der ersten Runde

Keine Überraschung in Melbourne: In Jan-Lennard Struff und Dominik Koepfer sind bei den Australian Open die ersten beiden deutschen Profis ausgeschieden.

Struff verlor gegen den gesetzten Kanadier Felix Auger-Aliassime in der ersten Runde mit 3:6, 0:6, 6:4, 1:6 - Koepfer musste sich trotz großen Kampfes dem Lokalmatador Jordan Thompson mit 6:7 (3:7), 4:6, 6:4, 3:6 geschlagen geben.

Kurz kommt bei Struff Hoffnung auf

Struff, die deutsche Nummer zwei beim ersten Grand Slam des Jahres, fand gegen den favorisierten Weltranglisten-23. gar nicht gut in die Partie. Schnell lief er einem Zwei-Satz-Rückstand hinterher. Auger-Aliassime, der Anfang Januar beim ATP-Event in Adelaide triumphiert hatte, nutzte die Fehler Struffs eiskalt aus.

Der langjährige Leader des deutschen Davis-Cup-Teams erholte sich im dritten Satz und schien auch im vierten Durchgang mit einem schnellen Break auf einem guten Weg. Weil er anschließend aber erneut einbrach, kam er auch im elften Anlauf am Yarra River nicht über die zweite Runde hinaus.

Der 30 Jahre alte Koepfer war bereits im vergangenen Jahr an seiner Auftakthürde gescheitert, damals verlor er in vier Sätzen gegen Alexander Zverev.

In der Margaret Court Arena, der zweitgrößten auf der Anlage am Yarra River, zahlte der Qualifikant aus Furtwangen auch diesmal gegen 27. der Setzliste in den entscheidenden Momenten Lehrgeld. Koepfer hatte sich im Vorfeld des offiziellen Turnierstarts mit drei Siegen ins Hauptfeld gekämpft.