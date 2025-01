Swiatek braucht nur eine Stunde - jetzt gegen Raducanu

„Das wird ein sehr gutes Match für mich sein. Es ist eine Gelegenheit, mein Spiel zu testen und zu sehen, wo ich stehe“, sagte Swiatek, die als fünffache Grand-Slam-Siegerin noch auf ihren Premierentitel in Melbourne wartet. Raducanu, die seit ihrem Überraschungscoup in New York 2021 den Anschluss an die Weltspitze verloren hat, hatte parallel beim 6:3, 7:5 gegen Amanda Anisimova (USA) ebenfalls kaum Probleme.