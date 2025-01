Topduell vor Augen: Zverev nach Kampf wieder im Halbfinale

Der Titeltraum lebt: Tennisstar Alexander Zverev hat zum zweiten Mal in Folge das Halbfinale der Australian Open erreicht. Im Viertelfinale von Melbourne setzte sich der Weltranglistenzweite aus Hamburg nach einer zähen Partie mit 7:6 (7:1), 7:6 (7:0), 2:6, 6:1 gegen den US-Amerikaner Tommy Paul durch.

Zverev, der in den Tiebreaks starke Nerven bewies, verwandelte nach knapp dreieinhalb Stunden seinen dritten Matchball. Er trifft am Freitag im ersten echten Topduell seiner Turnierreise auf den Weltranglistendritten Carlos Alcaraz oder den Grand-Slam-Rekordsieger Novak Djokovic.

Mit seinem 30. Matchgewinn bei den Australian Open löste der 27-Jährige Boris Becker als deutschen Rekordhalter ab. Zverev, im vergangenen Jahr im Halbfinale unnötig an Daniil Medwedew gescheitert, peilt im 36. Anlauf seinen Premierentitel bei einem der wichtigsten vier Tennisturniere an.

Der Weltranglistenelfte Paul, der Zverev in den bisherigen zwei Duellen geschlagen hatte, stellte den Deutschen auch diesmal vor Probleme. In den ersten beiden Sätzen musste Zverev, der zeitweise zu passiv agierte, jeweils einen Satzball seines inkonsequenten Gegners überstehen. Letztlich fuhr er bei großer Hitze in Melbourne trotzdem einen ungefährdeten Sieg ein.