Zverev meistert Auftakthürde in Melbourne

Gelungener Auftakt: Deutschlands Tennisstar Alexander Zverev hat die zweite Runde bei den Australian Open erreicht. In seinem Auftaktmatch in Melbourne schlug der 27-Jährige den französischen Wild-Card-Spieler Lucas Pouille nach einer souveränen Vorstellung mit 6:4, 6:4, 6:4 und trifft auf der Jagd nach seinem ersehnten ersten Grand-Slam-Titel nun auf den Spanier Pedro Martínez.

Zverev, der im vergangenen Jahr das Halbfinale erreicht hatte, überstand damit zum neunten Mal in Folge die erste Runde beim ersten Major-Turnier des Jahres. Der Hamburger peilt dort im 36. Anlauf seinen Premieren-Titel bei einem Grand-Slam-Turnier an - am Mittwoch wartet nun der Weltranglisten-43. Martínez, der von einer Aufgabe seines Gegners Luciano Darderi (Italien) profitierte.