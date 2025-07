Prominenter Tribünengast in Wimbledon

Carlos Alcaraz wird in Wimbledon in Runde zwei seiner Favoritenrolle gerecht. Das verfolgt auch die Prominenz auf der Tribüne.

Angriff des Außenseiters abgewehrt: Carlos Alcaraz steht in der dritten Runde von Wimbledon . Der Turniersieger von 2023 und 2024 setzte sich am Mittwoch vor den Augen von Englands Fußball-Nationaltrainer Thomas Tuchel mit 6:1, 6:4, 6:4 gegen Lokalmatador Oliver Tarvet durch.

Auch Roy Hodgson, einer von Tuchels Vorgängern an der Seitenlinie der Three Lions, zählte zu den prominenten Tribünengästen auf dem Centre Court.

Wimbledon: Alcaraz in entscheidenden Momenten da

Tarvet war ohne Furcht in das ungleiche Duell gegangen und spielte schon im ersten Satz munter mit. „Ich bin zuversichtlich, dass ich jeden schlagen kann. Alcaraz ist da keine Ausnahme“, hatte der 21-Jährige vor dem Match gesagt. In den entscheidenden Situationen spielte Alcaraz aber seine Klasse und Routine auf größter Bühne aus.

Plötzlicher Sprung ins Rampenlicht

Ein Problem, das Alcaraz als schwer erfolgreicher Profi nicht hat. Er hat in seiner Karriere schon mehr als 45 Millionen US-Dollar allein an Preisgeldern eingestrichen - und will in Wimbledon sein Vermögen und seine Titelsammlung weiter vergrößern.