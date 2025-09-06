Alcaraz: Trumps Final-Besuch "großartig für den Tennissport"

SID 06.09.2025 • 08:14 Uhr Auch der US-Präsident will sich das Giganten-Duell zwischen Jannik Sinner und Carlos Alcaraz nicht entgehen lassen. Die Protagonisten freut's.

Jannik Sinner und Carlos Alcaraz sorgen bei den US Open für das nächste Giganten-Endspiel, das Finale in Flushing Meadows will sich sogar US-Präsident Donald Trump nicht entgehen lassen. "Es ist großartig für den Tennissport", sagte der Spanier Alcaraz nach seinem Finaleinzug über den geplanten Besuch Trumps.

Der 79-Jährige wird am Sonntag ab 20 Uhr deutscher Zeit auf der Tribüne des Arthur Ashe Stadium sitzen und den Showdown der beiden derzeit besten Tennisspieler verfolgen. Das hatte ein Sprecher des Weißen Hauses am Freitag bereits vor den Halbfinals der Nachrichtenagentur AFP bestätigt.

Für Trump ist es nach dem Super Bowl der NFL im Februar und dem Finale der Fußball-Klub-Weltmeisterschaft im Juli bereits der dritte Besuch einer Sport-Großveranstaltung in diesem Jahr, Ende September will der Golf-Fan auch beim Auftakt des Ryder Cups dabei sein. Der letzte und einzige amtierende Präsident, der die US Open je besucht hatte, war Bill Clinton, der sich 2000 das Finale der Damen zwischen Siegerin Venus Williams und Lindsay Davenport (beide USA) ansah.