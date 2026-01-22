Australian Open: Nächstes Zverev-Match terminiert

Newsticker
Grand Slams

Nächstes Zverev-Match terminiert

Alexander Zverev steht bei den Australian Open in der dritten Runde. Nun ist klar, wann sein nächstes Match steigt.
SID
Alexander Zverev steht bei den Australian Open in der dritten Runde. Nun ist klar, wann sein nächstes Match steigt.

Nächste „Spätschicht“ für Alexander Zverev bei den Australian Open: Auch das Drittrundenmatch des deutschen Tennisstars gegen den Briten Cameron Norrie am Freitag wurde vom Veranstalter für den Abend - und somit für den Vormittag deutscher Zeit angesetzt.

Die beiden Profis treffen in der vierten Partie des Tages in der John Cain Arena frühestens um 8.30 Uhr MEZ aufeinander.

Zverev in Runde drei klarer Favorit

Für Zverev ist das eine gute Nachricht. „Das ist mein Lieblingscourt in Melbourne. Die Atmosphäre ist unglaublich“, hatte der 28-Jährige nach seinem Sieg über Alexandre Müller (Frankreich) in besagter John Cain Arena geschwärmt.

In das Match gegen Norrie geht er als klarer Favorit - alle sechs Duelle mit dem Weltranglisten-27. hat Zverev gewonnen.

