Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
WM 2026
FUSSBALL
TENNIS
TOUR DE FRANCE
FORMEL 1
TRANSFERMARKT
BUNDESLIGA
DARTS
WM-HIGHLIGHTS
BASKETBALL
HANDBALL
US-SPORT
MEHR
Mehr
Grand Slams>

Wimbledon: Struff auf Court 1 gegen Sinner

Wimbledon: Struff auf Court 1 gegen Sinner

Der Warsteiner unternimmt am Mittag seine Mission gegen den Titelverteidiger.
Struff will ins Halbfinale
Struff will ins Halbfinale
© AFP/SID/HENRY NICHOLLS
SID
Der Warsteiner unternimmt am Mittag seine Mission gegen den Titelverteidiger.

Jan-Lennard Struff bestreitet sein Viertelfinale in Wimbledon gegen Titelverteidiger Jannik Sinner nicht auf dem berühmtesten Tennisplatz der Welt. Die Organisatoren setzten das Match des Warsteiners gegen den italienischen Weltranglistenersten als erstes des Tages (14.00 Uhr MESZ) auf Court 1, dem zweitgrößten Platz des All England Club, an.

Den Centre Court eröffnen derweil die beiden US-Amerikanerinnen Jessica Pegula und Coco Gauff mit ihrem Viertelfinale (14.30 Uhr MESZ/jeweils Prime Video). Im Anschluss trifft der siebenmalige Champion Novak Djokovic auf den kanadischen Weltranglistenvierten Félix Auger-Aliassime.

Der 36 Jahre alte Struff steht erstmals bei einem Grand Slam in der Runde der letzten acht. „Das wird eine brutal schwierige Aufgabe, das ist völlig klar“, sagte Struff, er zeigte sich dennoch optimistisch: „Natürlich traue ich mir zu, dass ich da etwas schaffen kann. Sonst bringt es nichts, auf den Platz zu gehen.“

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite