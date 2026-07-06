Jan-Lennard Struff bestreitet sein Viertelfinale in Wimbledon gegen Titelverteidiger Jannik Sinner nicht auf dem berühmtesten Tennisplatz der Welt. Die Organisatoren setzten das Match des Warsteiners gegen den italienischen Weltranglistenersten als erstes des Tages (14.00 Uhr MESZ) auf Court 1, dem zweitgrößten Platz des All England Club, an.
Wimbledon: Struff auf Court 1 gegen Sinner
Der Warsteiner unternimmt am Mittag seine Mission gegen den Titelverteidiger.
Struff will ins Halbfinale
© AFP/SID/HENRY NICHOLLS
Den Centre Court eröffnen derweil die beiden US-Amerikanerinnen Jessica Pegula und Coco Gauff mit ihrem Viertelfinale (14.30 Uhr MESZ/jeweils Prime Video). Im Anschluss trifft der siebenmalige Champion Novak Djokovic auf den kanadischen Weltranglistenvierten Félix Auger-Aliassime.
Der 36 Jahre alte Struff steht erstmals bei einem Grand Slam in der Runde der letzten acht. „Das wird eine brutal schwierige Aufgabe, das ist völlig klar“, sagte Struff, er zeigte sich dennoch optimistisch: „Natürlich traue ich mir zu, dass ich da etwas schaffen kann. Sonst bringt es nichts, auf den Platz zu gehen.“