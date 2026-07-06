Wimbledon: Struff auf Court 1 gegen Sinner

SID 06.07.2026 • 15:16 Uhr Der Warsteiner unternimmt am Mittag seine Mission gegen den Titelverteidiger.

Jan-Lennard Struff bestreitet sein Viertelfinale in Wimbledon gegen Titelverteidiger Jannik Sinner nicht auf dem berühmtesten Tennisplatz der Welt. Die Organisatoren setzten das Match des Warsteiners gegen den italienischen Weltranglistenersten als erstes des Tages (14.00 Uhr MESZ) auf Court 1, dem zweitgrößten Platz des All England Club, an.

Den Centre Court eröffnen derweil die beiden US-Amerikanerinnen Jessica Pegula und Coco Gauff mit ihrem Viertelfinale (14.30 Uhr MESZ/jeweils Prime Video). Im Anschluss trifft der siebenmalige Champion Novak Djokovic auf den kanadischen Weltranglistenvierten Félix Auger-Aliassime.