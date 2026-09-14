Zverev streicht Rekordpreisgeld ein

von SPORT1
14.09.2026 • 06:08 Uhr
Zverevs US-Open-Triumph im Video
5:44
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Zverevs US-Open-Triumph im Video

Alexander Zverev gewinnt die US Open und damit seinen zweiten Major-Titel in diesem Jahr. Der Deutsche kassiert dafür ein Rekordpreisgeld von 5,5 Millionen US-Dollar.

Für seinen Triumph bei den US Open kassiert Alexander Zverev ein Rekordpreisgeld von 5.500.000 US-Dollar (umgerechnet etwa 4.753.000 Euro).

Im Finale setzte sich der Deutsche mit 6:3, 7:6 (7:2), 5:7, 6:2 gegen den US-Amerikaner Ben Shelton durch und sicherte sich damit seinen zweiten Grand-Slam-Titel. Der Titelgewinn bringt ihm die höchste Siegprämie ein, die je bei einem Major ausgeschüttet wurde.

Alexander Zverev hat die US Open gewonnen
Alexander Zverev hat die US Open gewonnenAlexander Zverev hat die US Open gewonnen© IMAGO/ZUMA Press

US Open: Rybakina erhält gleiche Summe wie Zverev

Damit erhält der 29-Jährige fast doppelt so viel wie für seinen Erfolg bei den French Open, als 2,8 Millionen Euro ausgeschüttet wurden. Shelton bekommt als Finalist 2,8 Millionen US-Dollar. Elena Rybakina, die im Endspiel Aryna Sabalenka bezwang, erhält als Siegerin der Frauenkonkurrenz 5,5 Millionen US-Dollar.

Das Preisgeld wird bei den US Open im Einzel für Männer und Frauen in gleicher Höhe ausgeschüttet.

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