Tennis: Deutsches Frauen-Trio scheitert in der ersten Runde

Auch Anna-Lena Friedsam (Neuwied) hat sich in Lausanne/Schweiz in der ersten Runde verabschiedet. Die 27-Jährige verlor gegen die Amerikanerin Alycia Parks mit 3:6, 6:3, 4:6, nachdem das Match am Montag witterungsbedingt unterbrochen und am Dienstag fortgesetzt wurde. Friedsam war auch vor einer Woche in Hamburg in Runde eins gegen Andrea Petkovic gescheitert.