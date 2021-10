Kontaveit gewinnt WTA-Turnier in Moskau

Tennisspielerin Anett Kontaveit hat das WTA-Turnier in Moskau gewonnen. Die an neun gesetzte Estin besiegte die Russin Jekaterina Alexandrowa mit 4:6, 6:4 und 7:5. Für Kontaveit ist es nach den Siegen in Cleveland/USA und Ostrau/Tschechien bereits der dritte Triumph in diesem Jahr.