Emma Raducanu verliert erstes Match nach US-Open-Triumph deutlich

Emma Raducanu hat das erste Match nach ihrem sensationellen Triumph bei den US Open deutlich verloren. Die 18 Jahre alte Britin, die in New York ohne Satzverlust aus der Qualifikation zum Titel gestürmt war, unterlag in Indian Wells der Weltranglisten-100. Aljaksandra Sasnowitsch (Belarus) 2:6, 4:6. Raducanu hatte beim Turnier in der kalifornischen Wüste eine Wildcard erhalten.