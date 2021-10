Tennis: Niemeier in Nur-Sultan ausgeschieden

Jule Niemeier (Dortmund) ist beim WTA-Turnier in Nur-Sultan an ihrer Auftakthürde gescheitert. Die 132. der Tennis-Weltrangliste unterlag bei ihrem Erstrundenmatch in Kasachstan Wera Lapko aus Belarus nach 2:10 Stunden mit 5:7, 6:4, 4:6. Die 22 Jahre alte Niemeier war bereits vor zwei Wochen in Luxemburg in der ersten Runde ausgeschieden.