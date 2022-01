Osaka tritt zum Halbfinale nicht an

Osaka, die amtierende Australian-Open-Siegerin, stand in dieser Woche zum ersten Mal seit ihrem tränenreichen frühen Ausscheiden bei den US Open wieder auf dem Platz. Am Freitag hatte sie im Viertelfinale die Darmstädterin Andrea Petkovic 6:1, 7:5 geschlagen. Zuvor bezwang Osaka die Französin Alize Cornet und Maryna Zanevska aus Belgien.