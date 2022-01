Tennis: Andrea Petkovic erreicht Viertelfinale von Melbourne - Osaka mögliche nächste Gegnerin

Zuletzt hatte Petkovic im August ein Viertelfinale auf der WTA-Tour erreicht - und daraufhin das Sandplatzturnier in Cluj-Napoca/Rumänien gewonnen. In Melbourne bereitet sich die Nummer 75 der Weltrangliste auf die Australian Open (ab 17. Januar) vor, die ebenfalls auf der Anlage am Yarra River stattfinden.