"Mein Körper braucht eine Pause": Swiatek sagt für Madrid ab

Auch Angelique Kerber (Kiel) hatte für Madrid abgesagt, sie will in Rom (ab 9. Mai) wieder aufschlagen. Beim Turnier in der italienischen Hauptstadt will sich auch Swiatek auf das Sandplatz-Highlight im Stade Roland Garros vorbereiten, wo sie im Herbst 2020 ihren bislang einzigen Grand-Slam-Titel gewonnen hat.