Tennis, WTA: Eva Lys feiert ersten Sieg - Achtelfinale gegen Iga Swiatek

Die Kielerin Angelique Kerber trifft als ungesetzte Spielerin in ihrem Erstrundenmatch auf die Weltranglistensechste Anett Kontaveit (Estland), dazu sind in Laura Siegemund (Metzingen), Jule Niemeier (Dortmund), Nastasja Schunk (Ludwigshafen) und Tamara Korpatsch (Hamburg) vier weitere Deutsche am Start.