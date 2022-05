Kerber erklärt Verzicht auf WTA-Turnier in Berlin

Angelique Kerber hat ihre Abwesenheit von der diesjährigen Ausgabe des WTA-Turniers in Berlin mit "fehlender Wertschätzung" begründet. "Ich spiele immer gerne in Deutschland", sagte die 34 Jahre alte dreimalige Grand-Slam-Siegerin nach ihrer Drittrunden-Niederlage am Freitag bei den French Open in Paris: "Ich werde in diesem Jahr dort nicht spielen, weil manchmal die Wertschätzung hier und da fehlt."