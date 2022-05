Swiatek feiert 26. Sieg in Serie

Die Tennis-Weltranglistenerste Iga Swiatek hat ihre beeindruckende Serie auf 26 Siege ausgebaut und das Halbfinale in Rom erreicht. Die 20 Jahre alte Polin, seit Wochen in überragender Form, gewann gegen die frühere US-Open-Siegerin Bianca Andreescu (Kanada) 7:6 (7:2), 6:0 und bleibt im Rennen um ihren fünften Titel in Folge. Zuvor hatte Swiatek bei den Turnieren in Doha, Indian Wells, Miami und Stuttgart triumphiert.