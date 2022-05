Iga Swiatek weiter in eigener Liga: Mit 27. Sieg ins Finale von Rom

Iga Swiatek ist nicht zu stoppen: Die Tennis-Weltranglistenerste aus Polen zog mit ihrem 27. Sieg in Serie ins Finale des WTA-Turniers in Rom ein. Am Sonntag winkt ihr der fünfte Titel nacheinander. Im Halbfinale ließ Swiatek der an Position drei gesetzten Aryna Sabalenka (Belarus) beim 6:2, 6:1 keine Chance.