Korpatsch scheitert in Berlin früh

Tennisspielerin Tamara Korpatsch ist beim WTA-Turnier in Berlin schon an ihrer Auftakthürde gescheitert. Die 27-Jährige unterlag am Montag der Chinesin Wang Xinyu mit 6:3, 3:6, 4:6. Aus deutscher Sicht stehen bei der Rasenveranstaltung noch Andrea Petkovic (Darmstadt) und Jule Niemeier (Dortmund) im Hauptfeld.